Hallan carro robado a familia de niña con discapacidad severa pero sin lo más importante

Su madre, María Ortiz, había pedido a la comunidad y a las personas que se llevaron su vehículo que lo regresaran, ya que este era el único medio de transporte para su hija. El carro era una Chevy Trailblazer negro modelo 2004 , con calcomanías de Hello Kitty. A pesar de que el carro fue encontrado este fue despojado de partes importantes e incluso del artefacto que había sido instalado para permitir el acceso de la silla de ruedas de Kimberly.

"Cuando yo miré mi troca dije no lo puedo creer, no está la rampa, no está la troca… las fotos de mi niña todas tiradas. Hicieron un desastre dentro de la troca", dijo Ortiz.