¿Qué pasará con el futuro del concejo de Los Ángeles? Hablamos con un analista político

El concejo normalmente se reúne los martes, miércoles y viernes. Es el cuerpo legislativo donde se crean políticas y se aprueban las ordenanzas que mantiene el funcionamiento de la ciudad e impacta la vida de los miles de angelinos. Sin embargo, mientras los concejales implicados en este escándalo político no renuncien a sus cargos, las reuniones no pueden continuar debido a que miles de manifestantes han amanezado con continuar interrumpiendo las juntas mientras los dos funcionarios latinos no se retiren de sus puestos.