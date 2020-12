Fiestas de fin de año y la nueva cepa de coronavirus: amenazan con un enero aún más crítico en Los Ángeles

" Por favor, no permitan que tengamos un tercer aumento que simplemente no podemos soportar aquí en Los Ángeles", dijo el alcalde Eric Garcetti, en su mensaje de Año Nuevo, señalando los posibles efectos mortales que tuvieron las reuniones de Acción de Gracias y Navidad. “No organice ni asista a una fiesta en persona. No viaje. Celebre virtualmente".