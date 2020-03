Falta menos de un año para que entre en vigencia la ley del Real ID en California

Sin embargo, no todos los habitantes de Estados Unidos deben tener este documento. Si elige no obtener un ID REAL, recibirá una licencia de conducir o una tarjeta de identificación que dice "Se aplican límites federales". Esto significa que no podrá usar dicho documento para abordar vuelos dentro de EEUU, o visitar instalaciones federales seguras como bases militares, tribunales federales u otros edificios federales a partir del 1 de octubre de 2020.

Oficinas del DMV ampliaron sus horarios en California

Son ya 69 oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en California que abren sus puertas desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm, con el fin de agilizar trámites y reducir tiempos de espera. Sin embargo, no se pueden agendar citas entre las 7:00 am y las 8:00 am, ya que durante esta hora solo se atenderán a los usuarios formados en la fila.