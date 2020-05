Estudiante hispano de 13 años se gradúa con cuatro títulos de técnico universitario en dos años

"Todavía no sé qué quiero llegar a ser en mi vida. Tengo 13 años y todavía no he resuelto que voy a hacer con mi vida. Voy a descubrir cuáles son mis intereses y que es lo que más me gusta", respondió el chico al preguntarle sobre sus planes para el futuro. "No he decifrado al 100% qué es lo que quiero", agregó