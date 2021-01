¿Estás sin trabajo en California? Esto es lo que debes y no hacer, según experto

El economista Manuel Ramos explica que la recesión económica se puede agudizar durante este año, por lo tanto es importante tomar acción y no cometer errores que pueden perjudicarte.

"Una recomendación es que no se otorgue al gobierno, a las entidades o instituciones gubernamentales, que operan y que están controlando el sistema de subsidios, que no den información falsa", dijo Ramos quien aseguró que con la necesidad que existe actualmente y por los efectos de la recesión económica, "la gente hace hasta lo imposible y miente o se engaña a sí mismo y da datos que no son verídicos".