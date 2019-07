¿Estás en peligro de deportación? Esta red de ayuda comunitaria en Long Beach podría ayudarte

“Comenzarán en breve, pero no las llamo redadas, estamos sacando a personas, todas esas personas que durante años han venido ilegalmente”, dijo el viernes a periodistas en la Casa Blanca.

Donaldo indica que los observadores no se van a meter en el proceso de detención. Sin embargo, comenta que su labor es de importancia para después pelear el caso en la corte.

Donado indica que la línea de ayuda no es para responder preguntas de inmigración, ya que para eso hay muchas otras organizaciones que cuentan con esa ayuda. Por ejemplo, los consulados de México en Estados Unidos cuentan información, talleres y ayuda para resolver preguntas sobre inmigración.

Conoce tus derechos frente a ICE

- Tienes derecho de permanecer callado y puedes rechazar hablar con un oficial de inmigración. No des información sobre dónde naciste o cómo entraste a los Estados Unidos.

- ICE no puede entrar a tu hogar sin una orden judicial firmada por un juez. No abras la puerta a menos que el agente de ICE te enseñe la orden judicial.

- No firmes nada que no entiendas y no te dejes presionar por los agentes de ICE.