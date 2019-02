Esta opción podría disminuir a $40 dólares el costo de su compra de alimentos para la familia

“Cualquiera es bienvenido”, afirma su dueño. No solo personas de pocos recursos, sino aquellos que quieran ahorrar dinero, pueden beneficiarse del programa. No se requiere ningún tipo de identificación, o prueba de estatus migratorio. La única solicitud para nuevos clientes es completar una forma de registro para estadísticas y base de datos de contactos, con el fin de compartir información sobre nuevos productos y ofertas semanales. De acuerdo con Curado, no solamente angelinos vienen a abastecerse, ya que reciben visitantes de Lancaster, San Diego, San Bernardino y una vez por mes, amigos de Las Vegas vienen hacer sus compras, no sólo para ellos sino para sus familias.