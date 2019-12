"Es repugnante": Investigan a un policía grabado cuando manoseaba el cadáver de una mujer

Josh Rubenstein, un portavoz de la policía de Los Ángeles, no hizo comentarios sobre la acusación, pero dijo que el oficial no identificado ha sido retirado del servicio activo mientras se investiga el incidente. El departamento también está revisando el historial laboral del individuo.

"Si esta acusación es cierta, entonces el comportamiento exhibido por este oficial no solo es incorrecto, sino extremadamente perturbador, y no se alinea con los valores que nosotros, como oficiales de policía, apreciamos y estos valores incluyen respeto y reverencia por el fallecido," dijo en una declaración la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles, el sindicato que representa a los oficiales de base. "Este comportamiento no tiene lugar en la aplicación de la ley."