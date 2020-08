"Trump está montando un espectáculo para fingir que se preocupa por las mujeres, pero no le importan una ... ": Katie Hill

La excongresista de California Katie Hill , cuyo escaño perdió tras un escándalo sexual, arremetió contra el presidente Donald Trump luego de queanunció el perdón a la sufragista Susan B. Anthony , quien votó cuando el sufragio no era permitido a las mujeres.

Duras palabras contra Trump

Hill publicó en su cuenta de Twitter que Trump “está montando un espectáculo para fingir que se preocupa por las mujeres, pero no le importa una mierda lo que las mujeres realmente quieren”.

“Susan B. Anthony no quiso ser perdonada. Ella fue muy precisa sobre esto. No hasta que todas las mujeres tuvieran plena igualdad (que todavía no tenemos)”, dijo Hill.