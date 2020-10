Trabajadoras domésticas de California protestan tras veto al proyecto de ley SB 1257

Veto favorece a empleadores, no a trabajadoras

“En caso de que haya un accidente, no hay protección para ellas y además queríamos que los malos empleadores estuvieran bajo registro público y que la gente pudiera saber cuándo un empleador es mal empleador para que las demás trabajaras no lleguen con ellos. El gobernador no quiso hacer esto público, entonces está protegiendo más a los empleadores que a las empleadas”, añadió Galván.

Acusan a Newsom de defender exclusión racista

Organizan protestas públicas

Las protestas son respaldadas por miembros y aliados de la Coalición de Trabajadoras Domésticas de California, Filipino Advocates for Justice, Graton Day Labor Center, Mujeres Unidas y Activas, La Colectiva de Mujeres, Hand in Hand Domestic Employers Network, Senior and Disability Action Network, Jobs with Justice, California Alliance for Retired Americans, Centro Comunitario Filipino, Asociación Progresista China y el Proyecto Nacional de Ley de Empleo.