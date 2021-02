El Tribunal Superior de Los Ángeles llevará el divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West

El Tribunal Superior de Los Ángeles llevará el divorcio entre la socialité Kim Kardashian West y el cantante Kanye West luego de seis años y medio de matrimonio, según documentos de la corte citados por la agencia Associated Press.

El divorcio que vino tras el programa

El divorcio de esta conocida pareja llega después de que el programa “Keeping Up With The Kardashians”, en donde se ventila la convivencia de su familia, llegó a fin en 2021 después de 14 años al aire.