Discapacitado muere en tiroteo en el Costco de Corona y ahora su familia pide justicia

Las víctimas fueron identificadas como Kenneth French de Riverside, de 32 años, quien murió en la escena, sus dos padres, Russell and Paola French, quienes se encuentran en estado crítico en el hospital y el tirador, quien tuvo heridas menores y fue dado de alta. El menor que llevaba en brazos cuando se produjo el altercado no sufrió ningún daño, dijeron las autoridades

El Departamento de policía de Corona informó que los disparos se produjeron tras una discusión y ataque no provocado de French contra el oficial. Sin embargo, Rick Shureih un familiar de las víctimas, aseguró en su cuenta de Facebook que French no hablaba por su discapacidades y fue descrito como una persona amable y no violento.