Nueva directiva pide a ambulancias limitar el transporte de pacientes a hospitales de Los Ángeles

La Agencia de Emergencias Médicas (EMS pos sus siglas en inglés) del condado de Los Ángeles envió una nueva directriz al personal que trabaja en ambulancias para que conserven oxígeno y para no transportar a los hospitales a pacientes a quienes luego de recibir resucitación cardiopulmonar en el sitio, tienen pocas posibilidades de sobrevivir.

"Efectivo de inmediato, debido al severo impacto de la pandemia Covid-19 en EMS y 911 recibiendo pacientes en hospitales, los pacientes adultos con paro cardíaco extrahospitalario traumático y no traumático no deben ser transportados si no se logra el retorno de la circulación espontánea en el campo", según el documento oficial de la directiva.