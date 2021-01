"No es una broma": Hispano contrajo el coronavirus tras aceptar llevar en auto a su mejor amigo

Creyendo que no habría tenido complicaciones futuras, Walter se aisló en su casa por dos semanas, pero su situación se agravó y tuvo que hospitalizarse por casi un mes y medio en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Desde su cama en el Hospital Cedars-Sinai y con los tubos que le permiten respirar, como es posible ver en el video, Walter envió un mensaje a las personas que aún no toman las precauciones debidas en medio de la pandemia. "Una cosa yo les quiero decir, y lo digo por experiencia propia porque estoy en el hospital como pueden ver, lo que quiero decirle es que se queden en su casa, no salgan a ningún lado, porque el Covid-19 no es una broma", aseguró.