Detienen desembarco de crucero en Long Beach mientras se realizan pruebas por posible caso de coronavirus

El crucero Panorama llegó al puerto de Long Beach a las 6:30 a.m. y se espera que la desembarco de pasajeros sea retrasado hasta las 6:00 p.m. de acuerdo con un mensaje publicado por Matt Mitcham, director del crucero.

"Si bien no podemos hablar de la condición específica (del pasajero), es un ciudadano estadounidense que no ha viajado internacionalmente y no cumplen con los criterios de los CDC que lo coloca en una categoría de riesgo para el coronavirus.", escribió Mitchman.