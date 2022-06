Se terminan protecciones por el coronavirus para inquilinos en California ¿Cómo me afecta y cuáles son mis opciones si vivo en Los Ángeles?

Aquellos inquilinos cuyas solicitudes aún están "pendientes" y no vivan dentro de la ciudad de Los Ángeles, no estarán protegidos. En estos casos, la organización Stay Housed LA ofrece asistencia legal gratuita, para verificar cuáles serían los derechos de los inquilinos que quedaron en un limbo de programa, según Javier Beltrán, de la organización Housing Right Center.