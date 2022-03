Deltacron combina de dos variantes de coronavirus: ¿Debería preocuparte?

"Estamos viendo en el país y al menos uno en California del llamado "Deltacron", que es una combinación entre Delta y Ómicron", dijo la epidemióloga Erica Pan durante una reunión con la Asociación Médica de California. Pan aseguró que aún no es de particular preocupación "pero es un presagio de que la próxima (variante) llegará solo que no sabemos cuándo".