Endurecen las restricciones para restaurantes en Pasadena debido al coronavirus

LOS ÁNGELES, California. - En medio del aumento de casos de coronavirus en el sur de California, las autoridades han endurecido las restricciones para restaurantes en Pasadena que prestan servicios al aire libre y han intensificado las inspecciones para evitar aumento de casos del virus.

Durante las inspecciones las autoridades evalúan si se están cumpliendo con las normas de seguridad establecidas. Los restaurantes deben observar todos los parámetros, "si no lo hacen tenemos que decir que tienen que arreglar lo que falta y que vamos a regresar para hacer una inspección otra vez", dijo el inspector Moisés Sánchez.

Aunque los restaurantes siguen abiertos para servicios al aire libre, a partir de este miércoles no todos los clientes pueden recibir servicios. "No pueden ser más de seis personas juntas, y las personas tienen que ser de una misma casa", aseguró Sánchez. Además, los restaurantes deben seguir el toque de queda impuesto en el estado de California por el cual todos los establecimientos deben estar cerrados desde las 10p.m. hasta las 5 a.m.

Las autoridades de la ciudad informaron que funcionarios locales "supervisarán las empresas, parques y otras áreas para garantizar el cumplimiento de los protocolos de salud emitidos por el Departamento de Salud Pública de Pasadena. El personal de cumplimiento será fácilmente identificable y usará uniformes oficiales de la Ciudad", según el comunicado.

Univision 34 acompañó a los inspectores del código de Pasadena a un restaurante que no se esperaba su llegada y fueron bien recibidos. "Intentamos seguir todo estrictamente porque sabemos que es algo muy serio. No es algo que deba tomarse a la ligera, la gente se está enfermando y muriendo a causa del covid"dijo Joe No, administrador del restaurante.

Hasta el momento de más de 70 restaurantes, cinco han sido clausurados temporalmente al no seguir las recomendaciones de la ciudad. “La mayoría de los restaurantes operan de acuerdo con las reglas, y aquellos pocos que no lo hacen y crean un caldo de cultivo para la transmisión del virus pueden arruinar la posibilidad de comer al aire libre para todos", dijo el administrador de la ciudad Steve Mermell en un comunicado. Además informó que buscarán identificar los restaurantes que no cumplan con las reglas para "hacerlas cumplir o citarlos, o, en última instancia, cerrarlos por el bien de todos y para que otros puedan seguir operando”,

Los casos de coronavirus en Pasadena no son tan altos como otras ciudades de la región, sin embargo, los funcionarios locales anunciaron que se mantienen alerta ante la ola de contagios en el sur del estado. Las autoridades pueden declarar nuevas órdenes en el futuro dependiendo de la tendencia del coronavirus en la ciudad.

