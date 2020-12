“Ya no hay lugar”: explosión de coronavirus en California deja a los hospitales abrumados

“Ya no hay lugar”, dijo el director ejecutivo del hospital, Mark Uffer. “Literalmente, se están utilizando todos los rincones del hospital”.

Hospitales agotan su capacidad

Fauci: a punto de estar rebasados

Las camas para pacientes que no tienen covid-19 liberarán espacio en los hospitales del área, donde apenas 13 de las 150 camas de la UCI estaban disponibles el viernes, dijo Dan Lynch, director de servicios médicos de emergencia del condado.

Personal agotado; cancelan cirugías

Fresno y tres condados vecinos también han dado el paso sin precedentes de enviar paramédicos para evaluar a personas posiblemente infectadas. No los llevarán a la sala de emergencias si pueden ir a un centro de atención de urgencia o esperar unos días para hablar con médicos, dijo Lynch.

Algunos hospitales han tenido que cancelar cirugías electivas no esenciales , como reemplazos de cadera, que podrían requerir camas que pronto serán necesarias para los pacientes con covid-19. Otros están aumentando las horas del personal o trasladando a los pacientes para liberar espacio.

“Todavía tenemos camas físicas disponibles, pero necesitamos personal para atender a los pacientes. No hace mucho bien estar sentado en una cama sin que nadie lo atienda”, dijo la doctora Amy Herold, jefa médica oficial del Centro Médico Queen of the Valley en Napa, en declaraciones al diario San Francisco Chronicle.