Confirman tres casos de coronavirus en California: lo que debes saber sobre esta enfermedad

A pesar de que solo se ha confirmado un caso en el condado de Los Ángeles, las autoridades alertaron sobre información errónea que está circulando en redes sociales. Además especificaron que "no existe una amenaza inmediata para el público en general, no se requieren precauciones especiales, y las personas no deben ser excluidas de actividades basadas en su raza, país de origen o viaje reciente si no tienen síntomas de enfermedades respiratorias", según el comunicado.