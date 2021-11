Mujer paga $11,000 por cirugía plástica en Tijuana y aún sufre las consecuencias por los errores que cometieron

Cuando Zamora vio los desastrosos resultados de su cirugía habló con la persona que la operó para que le corrigiera las cicatrices y le ayudara con la infección que comenzó a desarrollar. "Él me dijo que esa piel se iba a regenerar y después me dijo que era necrosis y me quitó la piel y me dejó toda llena de cicatrices en todo mi cuerpo. Mis párpados, mis ojos casi no los podía cerrar, y mi abdomen, todas las cirugías se descosieron", cuenta Zamora.