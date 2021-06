Lanzan campaña para aumentar el número de personas vacunadas en grupos vulnerables de Los Ángeles

Asegura que las campañas buscan aclarar dudas y crear consciencia sobre la importancia de la vacunación para poder controlar la enfermedad. "Hay diferentes razones por las cuales las personas no acceden a la vacuna", dijo Calanche y agregó "yo trabajo en la comunidad de Boyle Heights y he oído diferentes cosas, pero es importante que pensemos en el futuro, que pensemos en la salud no solo de nosotros sino también de nuestra comunidad, de nuestros jóvenes".