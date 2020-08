Buscan a dos niños de 8 y 10 años que desaparecieron tras salir de su casa aparentemente mientras jugaban

Michael es descrito como un niño de 10 años, de raza negra, con cabello negro y ojos marrones. Mide 4 pies y 9 pulgadas de alto y pesa aproximadamente 50 libras. Michael llevaba por última vez una camisa negra (con las palabras "just do it" impresas en el frente), pantalones cortos grises con forro naranja, zapatos negros y un gorro de ducha azul, y una mochila azul. Michael tiene puntos de sutura sobre la ceja izquierda y su estado mental se describe como bueno.