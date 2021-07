Biden nomina a Eric Garcetti como embajador de Estados Unidos en India

En cuanto a la ciudad, cuando un mandatario deja su puesto, deja por un tiempo un vacío en un momento en el cual Los Ángeles está saliendo de una crisis de salud pública que ha dejado profundas dificultades económicas. "¿Cómo vamos a ver a Eirc Garcetti si se va en este tiempo, si no acaba su término?", se pregunta Guerra y agrega "el alcalde de Los Ángeles y el sistema de Los Ángeles no es como el federal, cuando se va el alcalde muchos que tienen su posición se quedan hasta que tengamos un nuevo alcalde. Muchos que ayudan, el alcalde el gabinete del alcalde, no se cambian".