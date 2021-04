Bearsun, el oso de peluche gigante que camina de Los Ángeles a San Francisco en medio de la pandemia

“ Simplemente no pienso en ello”, dijo el Larios, refiriéndose a las condiciones que ha tenido que enfrentar. Las temperaturas sobre los 90 grados durante el día y las heladas en horas de la madrugada parecen no detener al solitario oso de peluche gigante que no escatima para devolver el saludo, tomarse una foto con los niños y recibir con agradecimiento todas las donaciones de comida y el afecto que ha recibido durante su travesía.