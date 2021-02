¿Dónde están las vacunas? En California cierran mega centro de vacunación por falta de suministros

Los Ángeles, California. - El alcalde Eric Garcetti anunció el cierre de mega centro de vacunación contra el coronavirus por falta de dosis, el condado asegura que expandirán las jornadas, sin embargo, el estado dice que no hay vacunas porque el gobierno federal no las ha distribuido. Mientras tanto, miles de Californianos siguen a la espera de su inyección.

Pereyda ratificó que si hay vacunas disponibles para aquellos que ya tienen sus citas para las segundas dosis y recordó que es posible que la segunda inyección posiblemente cause reacciones comunes que no deben generar alarma. Entre los efectos descritos por la doctora están inflamación leve en el área de la inyección, fiebre no muy alta y síntomas de gripe leve que no deben duran más de dos días.