“Era un líquido rojo”: advierten sobre hombre que ofrece falsa vacuna contra el coronavirus en el tren

Tras notar irregularidades con un supuesto suministro de la vacuna en el tren de Los Ángeles, un televidente, que pidió no ser identificado, dijo a Univision 34 Los Ángeles que una persona se le acercó y “me dijo que si yo quería ponerme la vacuna en contra del Covid y le dije que no, es gratis me dijo y yo le respondí que no”.