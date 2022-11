"Que no hablen con extraños": Experto en internet advierte a los padres sobre los peligros en línea tras triple homicidio en Riverside

Sin embargo, ante este incidente las autoridades advierten a los padres de familia a estar pendientes de lo que hacen tus hijos en internet. Diego Cárdenas, un experto en informática y sistemas de seguridad dice que lo primero que un padre debe hacer es entablar una buena comunicación con sus hijos y explicarles sobre los peligros en internet y el por qué, "no hable con extraños, no chatee, no reciba mensajes, no corresponda con personas que no conoce."