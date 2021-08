“Yo le decía póntela y él respondía: yo soy fuerte, estoy sano”: esposa de hispano hospitalizado por coronavirus en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California.- Aaron Angulo siempre rechazó la vacuna contra el coronavirus y pensó que se trataba de una bronquitis cuando se enfermó. El hispano ya tiene un mes hospitalizado en un hospital de Los Ángeles y se mantiene en un proceso “lento y doloroso” para su familia, de acuerdo con su esposa.

“ Si él se hubiera puesto la vacuna no estuviera aquí”, dijo a Univision34 Los Ángeles, Elizabeth Angulo, esposa del paciente. Indicando que su esposo ya lleva varias semanas entubado, le hicieron una traqueotomía y ahora espera un milagro que le permita regresar a su casa con sus tres hijos.

Aaron de 43 años, trabajaba en el sector de la construcción y era el sostén de su familia de cinco miembros. Ahora es su esposa la que debe enfrentar no solo la delicada situación de su pareja como paciente, sino también la incertidumbre de no saber qué va a pasar con ella y sus hijos en el caso de que su esposo empeore.

“Es algo que no le deseo a nadie, no quiero que nadie pase por esto… Pone tu mundo de cabeza y no sabes cómo vas a salir del hoyo porque tus hijos lloran al saber que su papá no está”.



La mujer cuenta que su esposo “nunca tuvo síntomas de gripe, se le fue al pecho, nunca perdió el olfato o el gusto, por ello la sorpresa cuando le diagnosticaron coronavirus.

La vacuna covid, punto de discusión entre la familia

De acuerdo con Elizabeth, la conversación sobre la vacuna llegó a ser un “un punto de discusión entre la pareja” pues Aaron no creía en la vacuna contra el coronavirus y fue el único en la familia que no la recibió.

“No quiso ponérselo porque decía que no estaba aprobado por la FDA y que le iba a traer efectos adversos”, refiriéndose a las justificaciones que su esposo le dio para no ponerse la vacuna. Además, aseguraba que a él no le pasaría “nada porque era fuerte y sano”



Aaron quien trabajaba en la construcción, era el único sustento para la familia por ello desde su hospitalización la familia cuenta con muy poco para hacerle frente a los compromisos regulares de la familia ni los gastos relacionados con el proceso de la enfermedad, por lo que agradecen cualquier contribución que pueden hacerles en la cuenta de GoFoundMe.

“Si no lo hacen por ustedes, háganlo por sus familias”, dijo Elizabeth en nombre de su esposo que ahora espera por un “milagro” que le permita levantarse de la cama del hospital y regresar a proteger a su familia en medio del resurgimiento de casos de coronavirus por la variante Delta.

Mantente informado de las últimas noticias y el pronóstico del tiempo.

Descarga la app de Univision 34 Los Ángeles para iOS o Android.

Te recomendamos