A esta hispana con coronavirus le quitaron hasta la taza del baño para desalojarla

Univision Noticias habló con Claudia, quien contó que este martes quisieron desalojarla por no pagar la renta, argumentando que ella no era estaba en el contrato original.

“Ellos alegan que yo no estoy en el contrato y que por eso no me pueden ayudar. La dueña me dijo que yo tenía que dar una fecha para saber cuánto tiempo voy a estar aquí, porque tengo que irme”, dijo Claudia.