Consejos para evitar que los alimentos se vuelvan peligrosos para su salud este 4 de Julio

“¿Cómo vamos a mantener la comida al aire libre? Se debe poner hielo y si no tenemos hieleras agarren un recipiente o táper, llénelo de hielos y arriba van a poner el platillo. Los hielos me van a indicar, si disminuyen y usted todavía no se comió el platillo, que ya no hay que consumirlo. Se debe mantener en buena temperatura y constantemente colocando hielos nuevos”, indica la nutricionista, Gisele Hernández