Jefe de la policía de Waller admite que cometieron errores en el caso de los seis ciclistas atropellados

Para Llewellyn, la investigación preliminar no fue manejada según sus criterios, pero asegura que estas deficiencias no son culpas a malas políticas dentro del departamento ni tampoco fue culpa del oficial que se presentó en la escena. "En pocas palabras, se debieron a una falta de conocimiento por nuestra parte y esas deficiencias se están abordando internamente y no se repetirán", escribió.