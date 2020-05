Videos de abuso sexual infantil estarían mostrándose en reuniones por Zoom según alerta el FBI

Las autoridades piden que si usted fue el anfitrión de una de las reuniones por Zoom y fue víctima de uno de estos videos, contacte con el FBI y no elimine el historial de su computadora.

El FBI recomienda que no haga reuniones por Zoom públicas. Existe la opción privada, la cual pide una contraseña a los participantes de la reunión. Use la función de sala de espera y controle la entrada de invitados. No comparta un enlace de la videoconferencia en las redes sociales.