Ya son tres las mujeres que demandan a Deshaun Watson por supuesta agresión sexual

“Como resultado de una publicación en las redes sociales del abogado de un demandante que buscaba publicidad, recientemente me enteré de una demanda que aparentemente se ha presentado en mi contra. Todavía no he visto la denuncia, pero lo sé: nunca he tratado a ninguna mujer con nada más que el máximo respeto. El abogado del demandante afirma que no se trata de dinero, pero antes de presentar esa acusación hizo una demanda infundada de seis cifras, que rechacé rápidamente. A diferencia de él, para mí no se trata de dinero, se trata de limpiar mi nombre, y espero poder hacerlo".