“Hola, mi nombre es Wilson, esposo de Sonia Guzmán y padre de Daniel Lazo-Guzmán. Me gustaría que me ayudaran a recaudar fondos para poder mandar a mi esposa y (mi) hijo a su país natal, Honduras, y repatriar a los fallecidos en el asesinato en Cleveland, TX”, dice un mensaje que publicó en una cuenta de Go Fund Me, que está verificada por esta organización.