“Cuando una persona está a esa hora de la noche, disparando un arma de fuego, y no un arma de fuego normal, si no que estamos hablando de un arma que se usa en una guerra, bien de la cabeza no está, entonces lo mejor es, sin juzgar a nadie, evitar esas situaciones y dejar que la policía (se haga cargo), para eso están entrenados, para eso se les paga”, dijo Capitaine.