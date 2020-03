Suspenden asistencia perfecta de estudiantes en Distrito Escolar de Houston

Según un comunicado del distrito, debido al impacto del coronavirus en el país y con la confirmación de dos casos en el condado Harris, la asistencia perfecta no será reconocida por lo que resta de este año escolar 2019-20.

Los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomienda que si usted no está afectado con el coronavirus, no debe llevar mascarillas quirúrgicas. Solo es válido cuando una persona tiene los síntomas y la debe usar para no contagiar a su entorno.