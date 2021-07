Buscan a sospechosos de robo afuera de un banco al oeste de Houston

Si eres víctima de robo mantén la calma, recuerda que las cosas materiales se pueden recuperar, pon atención en el sospechoso, en su vehículo y todos los detalles que pueden ayudar a las autoridades.

Pon atención a los alrededores cuando estés solo en la calle.

No camines con el teléfono celular en la mano y con los audífonos puestos.

No uses joyas caras entre ellas collares, te lo pueden arrancar fácilmente.

Llama de inmediato a número de emergencia 911.