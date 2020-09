Revelan video del momento en que Nicolás Chávez muere a manos de la policía de Houston

“El estaba de rodillas, no estaba armado y aun así le dispararon en múltiples ocasiones. Ellos dicen que fue justificado, no veo ninguna justificación en eso, la llamada al 911 fue para reportar a una persona deprimida o suicida. Llegan y lo matan, no tiene sentido”, dijo Leantha Chávez, madre de Nicolás.