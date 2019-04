Reportan un caso de tuberculosis en la Universidad de Houston

HOUSTON, Texas. – Una persona vinculada al campus principal de la Universidad de Houston (UH) está siendo tratada por una infección activa de tuberculosis, indicó la institución en un comunicado este miércoles. No se ha especificado si es estudiante, profesor o empleado.

En el comunicado de UH se explica que la tuberculosis (TB) es una enfermedad contagiosa que se transmite a través del aire por personas que estén infectadas. La bacteria que la causa, por lo general, se pasa entre personas tras contactos prolongados con un infectado y no por un simple contacto casual.

En vista de la detección de este caso, funcionarios del Departamento de Salud estarán en el campus el lunes 29 de abril de 10 am a 11 am y el martes 30 de abril de 11 am a mediodía para hacer una presentación a profesores, estudiantes y empleados sobre la tuberculosis y para responder preguntas al respecto. La charla será en el Multipurpose Room West del Student Center South.