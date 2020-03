Realizan exámenes de detección de coronavirus para adultos mayores en Houston

HOUSTON, Texas . – El Departamento de Salud de Houston estará realizando exámenes de detección de coronavirus en adultos mayores el sábado 21 de marzo, de 9:00 am a 3:00 pm.

El Departamento de Salud de Houston no ha dado a conocer la ubicación de los centros donde se realizarán las pruebas porque no se atenderán a personas que no hayan sido previamente examinadas.