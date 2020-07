“¿Por qué le hace eso a mi niño?”: Madre asegura que su hijo discapacitado fue maltratado por enfermera en Houston

“Me senté y chequé las cámaras y ahí es donde me di cuenta de que la enfermera me lo estuvo pellizcando”, asegura la madre.

“¿Por qué le hacen eso a mi niño? Mi niño no sabe defenderse, no sabe decir, mamá ayúdame esta enfermera me está lastimando, yo pensé que me lo estaba cuidando bien y pues no era así”, agrega Ana.