Policía investiga la muerte de tres niños y un adulto en una vivienda de Deer Park, al sureste de Houston

HOUSTON, Texas. - La Policía de Deer Park, un poblado al sureste de Houston, informa que sus detectives se encuentran en una residencia ubicada entre las calles New Orleans street y Georgia Avenue donde se reportó la muerte de tres niños y un adulto este martes a las 10:05 am. Hasta ahora no se ha informado en qué circunstancias ocurrieron las muertes.