Emiten orden de arresto contra hispano en conexión con el caso de la niña hallada muerta en un clóset

Como consecuencia de esto, indicó, Sierra mostraba signos de irritación en la piel y la cara, pero no buscó atención médica porque tenía miedo de que involucraran a las autoridades y el Servicio de Protección al Menor (CPS) le quitara su hija. Después de este incidente, según su relato, la pequeña no toleraba alimentos sólidos y tampoco podía ponerse de pie sola. Dijo también que la niña padecía asma y no tenía el tratamiento se le había quedado en casa de sus padres.