"¡Tenemos que hacer algo ya!": Piden que se tomen medidas para evitar que las armas lleguen a los niños

“Yo vine hoy porque como comunidad, como sociedad, tenemos que hacer algo ya, no podemos permitir que se muera un niño más, necesitamos decirles a las personas que hacen las leyes, a los gobernadores que no dejen que niños tengan acceso tan fácil a las armas, no están listos mental ni emocionalmente para la responsabilidad de tener un arma”, indica Raquel una residente de Houston.