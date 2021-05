Matan a tiros a un joven y luego admiten que lo confundieron, dice acusación contra cuatro hispanos

Lo mataron por error, según las autoridades

La policía inició la investigación

La víctima, Eddie Clark, vivía en la subdivisión de Westminster Village, y se dirigía a casa cuando fue confrontado por los Argueta. Eddie Clark conducía un Dodge Challenger gris oscuro, no un Dodge Charger negro. Los Argueta no conocían a Eddie Clark y los investigadores no recibieron ninguna información de que la víctima estuviera involucrada en la disputa en curso.