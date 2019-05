Le gritan "asesina" a la madre de la niña Maleah Davis afuera de un tribunal en Houston

Hasta ahora las autoridades no han dicho que la niña está muerta, pero si han comentado que no esperan hallarla viva.

Bowens ha pedido, a través de un representante, que se refieran a su exnovio como el padrastro de la niña porque al momento de la desaparición ella ya había terminado su compromiso con él y no tenían ninguna relación, según reporta la agencia AP. La mujer no ha aclarado el porqué habría dejado a su hija con Vence antes de irse a atender un asunto familiar al estado de Massachusetts si ya no estaba con él.