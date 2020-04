“La carne si tu la abres saca un olorcito”: Activista que denuncia el reparto de comida vencida en Houston

El activista muestra las fechas de vencimiento de algunos productos, son alimentos de un centro de ayuda que asegura buscó personalmente para constatar que no eran aptos para consumo.

“La carne si tu la abres suelta un olorcito, entonces no la puedes comer”, asegura Gramajo.

Diana es una de las personas que recibe comida del Banco de Alimentos y cuenta que no trabaja desde hace un mes por causa de la pandemia. Su última experiencia con la comida donada fue cuando su hijo comió unos chocolates del día de Pascua.

“Te lo comes con temor, te lo comes con miedo y mi hijo me dijo mami estos chocolates dicen que vencen en diciembre del 2019”, indicó la mujer.