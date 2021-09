"Jamás tenemos que olvidar el peligro del mar": niña sufre ataque de medusas en playa de Texas

Padrón aceptó que se adentrara un poco al mar, pero asegura que en todo momento estuvo vigilándola y no había ningún animal cerca. Cuando estaban a punto de salirse de la playa, Sofia gritó: "'Daddy' ayúdame, me electrocutó, me pinchó". Padrón sacó del agua a la pequeña y vio como sus brazos ya estaban rojos. "La medusa era bastante grande", dijo.